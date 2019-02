Belgen in het buitenland – Denayer dient PSG eerste nederlaag toe, Courtois houdt netten Real schoon

Op 23e speeldag in de Franse Ligue 1 heeft Lyon zondag voor een stunt gezorgd door Paris Saint-Germain de eerste nederlaag van het seizoen toe te dienen. Lyon, met Jason Denayer 90 minuten in de basis, won met 2-1. Bij PSG kwam Thomas Meunier niet van de bank. Nochtans leek PSG, ook zonder de geblesseerde Neymar, al snel op alweer een nieuwe overwinning af te stevenen. Angel di Maria opende de score in de 7e minuut. Maar in de 33e minuut zorgde Moussa Dembélé voor de 1-1 ruststand en vier minuten na de pauze legde Nabil Ekir de eindstand vast vanop de penaltystip, na een overtreding van Thiago Silva op Dembélé.

Ondanks de nederlaag behoudt PSG een comfortabele voorsprong van tien punten op Rijsel. Bovendien heeft de landskampioen nog twee inhaalwedstrijden te goed. Lyon is op dertien punten derde.

Op de 22e speeldag in La Liga hield Thibaut Courtois de netten van Real Madrid schoon tegen Deportivo Alaves, zevende in de stand. Het sluitstuk van de Rode Duivels hielp “de Koninklijke” zo aan een 3-0 overwinning. Karim Benzema (30e), Vinicius Junior (80e) en Mariano Diaz (90e) scoorden.

Real Madrid blijft derde in de stand, maar naderde wel tot op acht punten van Barcelona, dat 2-2 gelijkspeelde tegen Valencia, en twee van Atletico Madrid, dat een 1-0 nederlaag leed bij Betis Sevilla. Volgende week staat de Madrileense stadsderby op het menu.

bron: Belga