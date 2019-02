Belgen in het buitenland – Agüero leidt Manchester City met hattrick voorbij Arsenal

Manchester City heeft zondag Arsenal met 3-1 geklopt op de 25e speeldag in de Premier League. Sergio Agüero (1., 44., 61.) lukte een hattrick. Voor de Gunners scoorde Laurent Koscielny (11.). Agüero deed het Etihad Stadium al na 47 seconden ontploffen. In de elfde minuut was alles te herdoen, op hoekschop trof Koscielny raak: 1-1. Agüero zette vlak voor rust de 2-1 op het scorebord. En de Argentijn bleef hongerig naar een doelpunt, op het uur was zijn hattrick een feit. Manchester City herpakte zich zo na de 2-1 nederlaag van afgelopen dinsdag bij Newcastle United.

Kevin De Bruyne, die Leno verschillende keren onder vuur nam, werd door Manchester City-coach Pep Guardiola gewisseld in de 88e minuut. Vincent Kompany is out met een blessure.

In de stand nadert Manchester City met 59 punten tot op twee punten van koploper Liverpool, dat maandag nog op bezoek gaat bij West Ham United. Arsenal is zesde met 47 punten.

bron: Belga