Beke ontkent politieke recuperatie met klimaatronde

“Complete nonsens”. CD&V-voorzitter Wouter Beke ontkent dat zijn partij het klimaatthema politiek wil recupereren met haar aanbod om bij scholen langs te gaan over het klimaatthema. “Als een thema leeft en men vraagt politieke standpunten, dan willen we daar op ingaan. Dat is het aangaan van het politieke en maatschappelijke debat”, aldus Beke in De Zevende Dag. Eerder deze week had CD&V een brief verspreid waarin de partij aanbood langs te gaan bij scholen en in debat te gaan met de scholieren over het klimaatbeleid. “Per regio is een parlementair beleid om het gevoerde klimaatbeleid toe te lichten. Tegelijkertijd willen wij luisteren naar de ideeën en voorstellen van de scholieren”, luidt het in de brief. CD&V levert met Hilde Crevits de Vlaamse minister van Onderwijs en met Joke Schauvliege de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

Op het initiatief kwam kritiek, onder meer van N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls. “In de sperperiode parlementsleden van 1 partij zonder politiek debat binnenloodsen in scholen? Ja dat is politieke recuperatie én niet toegelaten. Commissie zorgvuldig bestuur gaat veel werk hebben inzake ‘politieke propaganda'”, schreef hij op twitter.







Maar CD&V-voorzitter Beke wees die kritiek vandaag van de hand. In een reactie op de wekelijkse klimaatspijbelaars hebben een aantal scholen aangegeven dat ze een debat in de scholen willen voeren, aldus Beke. Zijn partij is bereid daar op in te gaan, en dat kan ook met parlementsleden van andere partijen.

bron: Belga