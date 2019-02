Vrijgezel? Koop eens een anti-verlovingsring

Vrijgezellen hebben het niet altijd makkelijk tijdens Valentijn. Alle koppels lijken op een roze wolkje te zweven en jij zit alleen thuis. Of viert galentine met vriendinnen, maar ook dan kan het weleens tegenzitten. Dit jaar kan je echter jezelf een cadeautje doen door een anti-verlovingsring te kopen. Love yourself!

Eigenliefde

Het feit dat je geen lief hebt, betekent niet dat je geen valentijnscadeautje mag krijgen. Je kan immers ook jezelf eens in de watten leggen. Dat geldt ook als je wel een lief hebt, maar een verloving er nog niet meteen zit aan te komen. Het Amerikaanse merk Fred and Far pakt dit jaar uit met anti-verlovingsringen, ideaal voor de verstokte vrijgezel of voor zij die zich nog niet definitief aan iemand willen binden.

Pinkvinger







Oprichtster Melody Godfred legt de betekenis achter de ringen uit aan Metro UK. “In 2015 had ik elke belangrijke stap in mijn leven gezet. Ik had een bloeiende carrière, een man, kinderen en een mooi huis. En toch voelde ik me verloren en zag ik mezelf niet graag. Ik had nood aan een manier om mezelf in de watten te leggen, dus dat deed ik ook. De allereerste ‘Self Love Pinky Ring’ was geboren. Het was nooit mijn bedoeling om een bedrijf op te richten, ik wou gewoon mijn eigen leven veranderen en dat op een gepaste manier vieren. Ik droeg het sieraad aan mijn pink, omdat je daar normaal geen ring draagt en de ring op die manier herkenbaar was.”

Anti-verlovingsring

Je kan de anti-verlovingsring herkennen aan de omgekeerde driehoek. Dat is een symbool van de vrouwelijke goddelijkheid (het vertoont een opvallende gelijkenis met je intieme delen, vandaar). De rode verpakking is dan weer een zinspeling op de liefde en op je eigen kracht. In de verpakking vind je ook een ‘pinky promise’-kaart, waarmee je trouw zweert aan jezelf. Verwen jezelf dus eens deze Valentijn!