Vragen om te stellen op de eerste date

De eerste date met een potentieel toekomstig lief kan spannend zijn. Zo spannend zelfs dat jullie alle twee met de mond vol tanden staan. En er is niets zo gênant als twee onbekenden die elkaar stilzwijgend zitten aanstaren op restaurant.

Vragen stellen is de sleutel tot succes, want dan stellen jullie je allebei spontaan open op. De goede manieren gaan overboord en maken plaats voor eerlijkheid. Maar je wil natuurlijk ook niet te gretig overkomen. Deze vragen werken altijd.

Houd je van avontuur?







Ideaal als inleiding voor spannende vakantieverhalen – of niet. Als hij of zij geen avonturier is, is dat trouwens niet noodzakelijk negatief. Het belangrijkste is dat jullie elkaar weten te vinden. Ben jij een planfreak en is hij een spontane losbol? Dan is de kans groot dat een mogelijke relatie moeizaam zal voorlopen. Iets om in gedachten te houden!

Wat vond je het leukst en het minst in je jeugd?

Bij deze vraag is het belangrijk om zelf de spits af te bijten. Doe je dat niet, dan kom je al snel bemoeiziek – en een tikkeltje eng – over. Vertel zelf dus eens een zot verhaal of iets waarvoor je je nog altijd schaamt. Wederom: het is belangrijk om je open te stellen voor de ander, want dan pas kan er een echte band ontstaan. Bovendien zegt iemands jeugd veel over die persoon. Dat betekent niet dat iemand met een moeilijke jeugd per se afgeschreven moet worden, alles draait om perceptie.

Hoe ziet jouw droomleven eruit?

Als je overweegt om iemand te daten en op termijn een relatie aan te gaan, is de toekomst een belangrijk puntje. In het ideale geval gaan jullie die immers samen tegemoet en dan is het natuurlijk wel belangrijk om min of meer hetzelfde toekomstbeeld te hebben. Weet jij al je leven lang dat je geen kinderen wil, maar ziet hij zich omringd door een talrijke kroost? Dan moet er een alarmbelletje afgaan. Ook dingen zoals carrière, verhuizen… zijn belangrijk.