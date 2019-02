Slongs Vanongs trekt naar Hollywood voor talentenjacht

Slongs, vroeger Slongs Dievanongs, heeft een job in Hollywood te pakken. De rapster zal deel uitmaken van de jury van ‘The World’s Best’, dat gepresenteerd wordt door James Corden.

Slongs steekt het water tussen Antwerpen en de Verenigde Staten over om daar mee te werken aan een nieuwe talentenjacht. De rapster zal een van de vijftig internationale juryleden in ‘The World’s Best’ zijn en het oordeel van sterren zoals Drew Barrymore en Ru Paul moeten aanvullen. James Corden zal de presentatie verzorgen. Hij is bekend van de ‘Late Late Show’ en Carpool Karaoke, waarin hij met sterren rondrijdt en hun liedjes zingt.

Een maand in Los Angeles







«Ineens stond dat meisje van de getto in Hollywood!», vertelt Slongs over de ervaring in ‘Wakker op Zondag’ op ATV. De artieste verbleef voor de opnames een maand lang in Los Angeles. Binnenkort breng de artieste ook een nieuw album uit. Het zal de eerste cd zijn onder haar nieuwe naam Slongs. Het stuk ‘Dievanongs’ liet ze vallen “omdat het nu beter te googelen is”, zei ze daarover.