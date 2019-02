In dit Brusselse theater bepaal je zelf de prijs

In het Brusselse theater Le Public bepaalt de bezoeker vanaf nu zelf hoeveel hij of zij wil betalen voor een voorstelling. Het blijkt immers dat veel mensen die hun koopkracht zien dalen, culturele uitstappen schrappen om geld te besparen. Le Public hoopt dat het initiatief meer mensen naar de zalen zal lokken en dat bezoekers solidair zullen zijn.

26 euro

Een gemiddelde voorstelling in Le Public kost 26 euro per volwassene. Tijdens de maand februari starten de prijzen echter al bij 5 euro, 10 euro, 15 euro enzovoort. Bezoekers kunnen zo, naargelang hun inkomen, zelf bepalen hoeveel entreegeld ze kunnen neertellen.

Eerlijkheid







Uiteraard is het niet de bedoeling dat iedereen plots het absolute minimum betaalt – hoewel dat in principe wel mogelijk is, want er vindt geen controle plaats. De organisatie hoopt echter dat de toeschouwers solidair zullen zijn naar elkaar toe. Heb je geen geldtekort, dan gebiedt de eerlijkheid je om meer te betalen. Le Public hoopt zo toch even veel geld op te halen voor de voorstellen, maar op een meer democratische wijze.