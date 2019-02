WK veldrijden – Sanne Cant mikt op derde wereldtitel op rij

Sanne Cant hoopt zich zaterdag voor de derde opeenvolgende keer tot wereldkampioene veldrijden te kronen. In het Deense Bogense verdedigt ze vanaf 15 uur haar titel. Cant veroverde haar eerste wereldtitel in 2017 in het Luxemburgse Belvaux en verlengde die titel vorig jaar in het Nederlandse Valkenburg. Het parcours in Bogense ligt de 28-jarige Cant, ze won er vorig jaar de wereldbekercross, maar toch beschouwt de Antwerpse zichzelf niet als dé favoriete. Die rol schuift ze door naar de Nederlandse Lucinda Brand.

“Ik ben niet de topfavoriete, dat is voor mij Lucinda Brand. Ze koerst ontzettend sterk, vorige week nog in Hoogerheide en eigenlijk bijna elke wedstrijd die ze gereden heeft”, zegt Cant, die ook de Amerikaanse Katie Compton en de Nederlanders Marianne Vos en Denise Betsema wintkansen toedicht.

Naast de elite vrouwen werken ook de junioren en beloften bij de mannen zaterdag hun WK af. Bij de jongste renners gaat de Brit Ben Tulett voor een tweede titel op rij. Het is al van Tabor 2015, toen Eli Iserbyt zilver won, dat een Belgische junior nog op het WK-podium stond. Onder meer Witse Meeussen, die de wereldbeker won, en Thibau Nys hopen in Iserbyts voetsporen te treden.

Het WK bij de junioren begint om 11 uur.

Eli Iserbyt start na de junioren in het WK voor beloften. Hij werd in die categorie al twee keer wereldkampioen, in 2016 en 2018. Met de Brit Tom Pidcock, die hem in november in Rosmalen van de Europese titel hield, heeft hij een te duchten concurrent. De twee tenoren gaan de strijd aan vanaf 13 uur.

bron: Belga