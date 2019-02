Witsel en Dortmund lopen puntje uit op Bayern

Axel Witsel heeft vandaag met Borussia Dortmund op de twintigste speeldag in de Bundesliga 1-1 gelijkgespeeld op het veld van Eintracht Frankfurt. De competitieleider profiteerde zo maar deels van het verlies van eerste achtervolger Bayern München bij Bayer Leverkusen. Aanvoerder Marco Reus zette de bezoekers na 22 minuten op voorsprong. In de 36e minuut bracht Luka Jovic de stand weer in evenwicht. Het bleek meteen de eindstand.

In het klassement vergrootte Dortmund (49 punten) zijn voorsprong op eerste achtervolger Bayern München tot zeven punten. De Rekordmeister ging deze namiddag met 3-1 onderuit bij Bayer Leverkusen. Onder meer Leon Bailey (ex-Genk) scoorde voor de thuisploeg.







Koen Casteels hield met Wolfsburg zijn netten schoon tegen Hertha BSC. Wout Weghorst (65.) schonk zijn team de zege in Berlijn. Wolfsburg is voorlopig zesde. Fortuna Düsseldorf, zonder Benito Raman en met Dodi Lukebakio ruim twintig minuten als invaller, haalde een punt bij Hoffenheim (1-1).

Later op de avond (18u30) komt Thorgan Hazard met Borussia Mönchengladbach, derde in de stand, in actie op het terrein van Schalke 04.

bron: Belga