Skicentra geopend in provincies Luik en Luxemburg

Verschillende skicentra hebben vandaag de deuren geopend in Wallonië. Skiën en langlaufen kan in de provincies Luik, inclusief de Oostkantons, en Luxemburg. De skicentra in Rièzes (Henegouwen) en Gedinne (Namen) blijven toe omdat er te weinig sneeuw ligt. Ook in Luik en Luxemburg bleven enkele centra gesloten. Maar in Luxemburg zijn wel de pistes van Anlier, Champlon, Senonchamps, Martelange, Gouvy en Odeigne geopend voor de langlaufers. In de Oostkantons zijn alle centra open, op Mertens in Rocherath na. Wie de berg wil afskiën, kan terecht bij Thier des Rexhons in Spa, Val de Wanne (Trois-Ponts), Monty (Lierneux), Ovifat (Waimes) en Baraque Fraiture (Vielsam). Aan de Baraque Fraiture is er eenrichtingsverkeer ingesteld om de vele wagens in goede banen te leiden.

bron: Belga