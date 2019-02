Rusland schort deelname aan INF-verdrag op

Rusland schort zijn deelname aan het INF-verdrag op, na de eerdere beslissing van de Verenigde Staten om zich uit het bilaterale verdrag uit 1987 terug te trekken. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd, zo melden de Russische nieuwsagentschappen. Het INF-verdrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) tussen Rusland en de Verenigde Staten voorziet de vernietiging van alle kernraketten en kruisraketten met een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer die op de grond worden gelanceerd. VS-president Donald Trump en buitenlandminister Mike Pompeo kondigden vrijdag in Washington aan dat de VS zich vanaf zaterdag niet meer aan de verplichtingen uit het verdrag zullen houden.

“Zoals voorheen blijven al onze voorstellen op dat vlak op tafel, de deuren voor gesprekken staan open”, zei Poetin zaterdag na een vergadering met minister van Defensie Sergej Sjojgoe en minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. “Tussentijds vraag ik beide ministeries om geen enkel gesprek over de kwestie in de toekomst op te starten. Laten we afwachten en zien of onze partners volwassen genoeg worden om een evenwichtige en betekenisvolle dialoog met ons te voeren over die cruciale kwestie, voor ons beiden, voor onze partners en voor de hele wereld.”

Washington zei zich terug te trekken omdat Rusland met de raketten van het type 9M729 (NACO-code SSC-8) het verdrag schendt. De Russische regering ontkent dan weer in overtreding te zijn. De VS hadden de regering in Moskou begin december voor een ultimatum gesteld dat zaterdag verstrijkt om opnieuw aan te knopen met de voorwaarden van het contract. Volgens de VS is de deadline echter zonder resultaat verlopen. Volgens de tekst van het verdrag wordt het INF-akkoord pas zes maanden na de beëindiging officieel ontbonden.

bron: Belga