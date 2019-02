Rusland neemt Japanse vissersboot in beslag

De Russische autoriteiten hebben een Japanse boot voor de vangst van krabben, met tien bemanningsleden, in beslag genomen en naar de haven van Nachodka gebracht. Dat is uit officiële Russische bron vernomen.

De bemanningsleden van het vaartuig zullen verhoord worden door de Russische autoriteiten, zei een verantwoordelijke van de Japanse prefectuur Shimane. “We vragen aan de Russische partij, via de diplomatieke weg, om hen vrij te laten zodra dat mogelijk is”, aldus de verantwoordelijke. De bemanningsleden zouden in goede gezondheid verkeren.

Volgens lokale media had het vaartuig Shimane op 26 januari verlaten om op de Japanse Zee op krabben te vissen. Woensdag ging het contact met het vaartuig verloren.

Japan, Rusland en de twee Korea’s liggen aan de Japanse Zee. Over de visrechten zijn er vaak geschillen. Ook maken de verschillende landen vaak aanspraak op dezelfde eilanden in het gebied. Rusland beschuldigt vaak buitenlandse vaartuigen ervan te vissen op krabben in de Russische exclusieve economische zone.

