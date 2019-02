Ronde van San Juan – German Tivani wint zesde rit, Anacona blijft leider, Evenepoel verliest jongerentrui

De Argentijn German Nicolas Tivani (Agrupacion Virgen De Fatima) heeft zaterdag in eigen land de zesde etappe in de Ronde van San Juan (2.1) op zak gestoken. Tivani haalde het na 153,5 km rondjes draaien op het circuit van El Villicum voor zijn landgenoten Daniel Zamora (Agrupacion Virgen De Fatima) en Dario Diaz (Asociacion Civil Mardan). Het drietal bracht een vroege vlucht tot een goed einde. Het was de eerste Argentijnse ritzege in de Ronde van San Juan. Stan Dewulf (Lotto Soudal) werd in de pelotonspurt, gewonnen door de Ier Sam Bennett (BORA-hansgrohe), achtste op twaalf seconden. De Colombiaan Winner Anacona (Movistar) blijft leider.

Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) finishte niet in het eerste peloton en verliest zo zijn groene jongerentrui aan de Zwitser Gino Mäder (Dimension Data).

De Ronde van San Juan eindigt zondag met een criterium van 141,3 kilometer, met start en aankomst in San Juan.

bron: Belga