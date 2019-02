Romeinse Limespad is Wandelroute van het Jaar 2019

Het Romeinse Limespad (LAW 16) in Nederland is uitverkoren tot Wandelroute van het Jaar 2019. De jury reikte zaterdag tijdens de Fiets- en Wandelbeurs in Gent de bijhorende trofee uit aan routebeheerder Wandelnet Nederland. Het 275 km lange pad volgt de loop van de vroegere noordgrens van het Romeinse Rijk, de Limes. Het pad rijgt historische plaatsen als Leiden (Romeinse naam: Matilo), Alphen aan den Rijn (Albaniana), Woerden (Laurum), Utrecht (Trajectum) en Nijmegen (Noviomagus) aaneen. En dat door een afwisselend landschap van polders en uiterwaarden, rivieren en kanalen, heuvels en bossen. Verrassend zijn de klompenpaden in het Groene Hart, de steile bospaadjes aan de Veluwezoom en de venijnige Duivelsberg aan de Duitse grens.

De jury prees de uitstekende bewegwijzering, de vele onverharde paden en rustige wegen. Ook de routegids is een pluspunt, aldus het juryrapport. “Een zeer verzorgde gids met beschrijving van de route in de twee richtingen en uitstekende achtergrondinformatie over de natuur en de cultuurhistorische aspecten. En als die route daarenboven nog een origineel thema heeft, in dit geval historisch, dan waren dat redenen genoeg voor de jury om eensgezind de trofee toe te kennen aan het Lange Afstand Wandelpad 16 Romeinse Limes van Wandelnet Nederland.”

Vóór het moment van uitreiking waren nog vier andere routes in de race voor de eretitel: Wandelnetwerk Brabantse Kouters (België), Noardlike Fryske Wâldenpad (Nederland), Tour du Brabant Wallon (België) en Walcherse Wandelingen (Nederland). Zij waren weer geselecteerd uit een longlist met in totaal 18 kandidaten.

Het Romeinse Limespad is de opvolger van ‘Een wandeling rondom Zuid-Limburg’ van Alex Buis, de Wandelroute van het Jaar 2018.

bron: Belga