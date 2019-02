Parade voor Chinees nieuwjaar trekt door Antwerpen

In Antwerpen heeft vandaag de jaarlijkse parade in aanloop naar Chinees nieuwjaar plaatsgevonden. Meer dan 1.500 veelal weelderig uitgedoste artiesten trokken van de Groenplaats richting Koningin Astridplein. Burgemeester Bart De Wever (N-VA) kreeg de eer om het startschot te geven voor de traditionele leeuwendans aan het hoofd van de parade. De parade voor Chinees nieuwjaar vindt elk jaar in een Belgische stad plaats. Het is de eerste keer dat Antwerpen aan de beurt is. De Scheldestad telt een aanzienlijke Chinese gemeenschap, vooral rond de Van Wesenbekestraat, waar ook een enorme pagode staat. Daar was dan ook het slotakkoord van de parade gepland.

Antwerpen viert dit jaar ook dat het al 35 jaar een vriendschapsband heeft met de Chinese grootstad Shanghai. “De band met Shanghai is innig”, zegt De Wever. “Onze havens hebben erg goede contacten met elkaar en dat zal in de toekomst alleen nog meer het geval zijn. Bovendien is China uitgegroeid tot de tweede grootste diamantmarkt ter wereld, terwijl Antwerpen nog steeds de diamanthoofdstad is. We zijn ook blij dat er een Chinese gemeenschap is in Antwerpen, zij omarmt echt de kansen die onze stad biedt. Door dit feest kunnen we elkaar nog beter leren kennen.”







Na enkele demonstraties op de Groenplaats trok de parade zich op gang richting Koningin Astridplein. Daar volgt er nog een soort afterparty in de vorm van een foto-expo en optredens in de Koningin Elisabethzaal.

In de nacht van maandag op dinsdag begroeten de Chinezen volgens hun maankalender het Jaar van het Zwijn. In China staat dat dier vooral voor welvaart. Het Chinese karakter voor “huis” (jia) is dan ook een dak met daaronder een vrouw en een zwijn. De Chinese cultuur kent 12 tekens van de dierenriem. Die worden gecombineerd met één van de vijf elementen. Dit jaar gaat het varken samen met het element aarde, een constellatie die maar eens om de zestig jaar voorkomt en die in Orwelliaanse termen kan omschreven worden als dubbelplusgoed.

bron: Belga