Open Vld: “Verlaag btw op nieuwbouw naar zes procent”

Open Vld wil de btw op sloop en heropbouw verlagen van 21 tot 6 procent. Dat voorstel legt de partij op tafel bij de komende regeringsonderhandelingen. “Met alleen maar nieuwe belastingvoorstellen zal de klimaatomslag niet slagen”, zegt partijvoorzitter Gwendolyn Rutten zaterdag in Het Laatste Nieuws. Het gebouwenpark is in Vlaanderen goed voor 30 procent van de uitstoot van broeikasgassen. “Meer dan de helft van de woningen is ouder dan 50 jaar”, zegt Rutten. “De jongste jaren is er – dankzij de verlaging van de btw op renovatie naar 6 procent en allerhande premies – hard ingezet op de energiezuinigheid van die woningen, maar we moeten toegeven dat het resultaat suboptimaal is. Oude huizen kunnen het energiepeil van nieuwbouw moeilijk evenaren. Daarom moeten we mensen aanmoedigen om oude huizen niet te renoveren, maar om ze te slopen en te vervangen door een nieuwbouw. Ook voor zulke projecten willen wij de btw van 21 naar 6 procent brengen.”

Hoeveel het voorstel kost, laat Open Vld nu berekenen door het Planbureau. Rutten wil de bestaande btw-korting op renovatie niet lossen, dus moet dit de begroting wel bezwaren. “We rekenen op een heel sterke groei van de bouwmarkt.”

bron: Belga