Ook vannacht code geel voor bijna heel België

Ook vannacht kan het glad zijn op de Belgische wegen door lokale ijzel-, rijm- of ijsplekken of door verse sneeuw. Het KMI vaardigt daarom code geel uit voor heel België, op de kust na. Het KMI waarschuwde eerder al voor gladde wegen vandaag. In een nieuwe update geldt de code geel in Antwerpen, Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel van vanmiddag tot morgenochtend. In West-Vlaanderen is dat pas vanaf 4 uur ’s nachts en in Oost-Vlaanderen vanaf 3 uur. Voor de kuststreek is er geen waarschuwing.

Ook in Wallonië is er gevaar voor gladde wegen rond de middag tot morgenochtend. Enkel in Luxemburg is dat pas vanaf de vroege avond.







“Deze namiddag, avond en nacht kunnen nog enkele buien van sneeuw of natte sneeuw voorkomen, die geleidelijk hun activiteit verliezen. Plaatselijk kan de sneeuw nog blijven liggen(bij temperaturen rond het vriespunt) en een verse laag van 1-3 cm vormen. In het westen blijft men daarvan gespaard, maar kunnen later enkele winterse buien vanuit de Noordzee binnendrijven. Later vannacht moet men ook opletten voor plaatselijke aanvriezende mist en ijsplekken”, aldus het KMI.

bron: Belga