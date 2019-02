“Onrealistisch, komt neer op een regionalisering van het spoor”

Ontslagnemend minister van Mobiliteit François Bellot loopt niet meteen warm van het denkspoor van de topman van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB, Brieuc de Meeûs, om ook op het spoor actief te worden. Dat Brusselse trams binnen enkele jaren het spoor zouden gebruiken, is niet realistisch, klinkt het op zijn kabinet. Dat zou neerkomen op het verdedigen van de regionalisering van het spoor, klinkt het daar. De MIVB-topman reageerde in De Tijd op een scenario van de Franstalige groenen. “Als in 2023 de Europese spoormarkt opengaat, komen er rijpaden in de aanbieding in het Brussels Gewest. Waarom zou de MIVB dan ook geen diensten op het spoor aanbieden? Ons doel is mensen te vervoeren, op welke manier is van geen tel”, aldus Brieuc de Meeûs.

Maar Bellot wijst op de eigenheid van het spoor in Brussel, dat in feite als een soort rotonde dient zodat het treinverkeer vanuit de provincies naar de hoofdstad geraakt en de Brusselaars zich in eigen gewest kunnen verplaatsen via het dertigtal stations van het S-net. Het laat de reiziger ook toe de stad te doorkruisen om bijvoorbeeld naar Gent, Luik of Oostende te reizen, klinkt het ook.







“Trams over de Brusselse treinsporen sturen, zou hetzelfde zijn als wagens die permanent op een rondpunt rijden, zonder dat te verlaten. Dat komt bijgevolg neer op het splitsen van het net in drie: een Brussels, een Vlaams en een Waals”, zegt Bellot.

Het idee van de MIVB-topman komt voor de mobliteitsminister neer op het verdedigen van de regionalisering van het spoor, zo besluit hij. “Is het dat wel wat men wil, als je het verlies aan operationele efficiëntie ziet die volgde op de splitsing van de eengemaakte NMBS In drie takken?”

