Nyrstar waarschuwt voor barslechte tweede jaarhelft

Zinksmelter Nyrstar zit in de slechte papieren. In een operationele en financiële update waarschuwt het bedrijf vrijdagavond dat er amper een onderliggende ebitda-winst (operationele kasstroom) of zelfs een ebitda-verlies was in de tweede jaarhelft. Het bedrijf met hoofdzetel in Zürich en beursnotering in Brussel stelt ook de publicatie van de jaarcijfers uit. In september meldde Nyrstar nog dat de onderliggende winst voor intresten, belastingen, afschrijvingen en waardverminderingen (ebitda) in het tweede semester waarschijnlijk “aanzienlijk” onder de 120 miljoen euro zou liggen die er was in het eerste semester. Het bedrijf verwacht nu, volgens voorlopige cijfers, een totale onderliggende ebtida van ongeveer 110 miljoen tot 130 miljoen euro voor het volledige jaar.

Dat betekent dat er mogelijk zelfs een negatieve onderliggende ebitda was in het tweede semester. Het probleem schuilt volledig in het slotkwartaal. In het derde kwartaal was er nog een onderliggende ebitda van 13 miljoen euro. Nystar wijt de lagere cijfers voor juli-september aan dalende grondstoffenprijzen, zeer lage zinkverwerkingslonen en hoge energieprijzen in Europa. In het slotkwartaal bleven de grondstofprijzen, wisselkoersen en verwerkingslonen weliswaar op een gelijkaardig niveau. “Echter, energieprijzen in Europa waren hoger en de Port Pirie site (in Australië, nvdr) werd getroffen door onderbrekingen voor onderhoud voor het grootste deel van december 2018.”

Het bedrijf meldt nog dat de zinkmijn in het Canadese Myra Falls na de heropstart in september, eind vorig jaar opnieuw stilggelegd werd. Tegen het einde van het eerste kwartaal of begin van het tweede, zou de productie er moeten heropstarten.

De mededeling komt er nu een speciaal onafhankelijk comité van de raad van bestuur een grondig nazicht uitvoert van de balansstructuur. Omwille van die oefening, stelt Nyrstar de publicatie van de jaarcijfers uit van 21 februari naar 30 april.

