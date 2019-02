‘Nos batailles’ van Guillaume Senez wint Magritte voor beste film

‘Nos batailles’ van Guillaume Senez heeft zaterdag de prijs voor beste film gewonnen tijdens de negende editie van de Magrittes du Cinéma in Brussel, de Franstalige filmprijzen. De film is de grote winnaar van de avond, met in totaal vijf bekroningen.

‘Nos batailles’ won in de categorie voor beste film, waarin ook ‘Bitter flowers’ van Olivier Meys was genomineerd, ‘Laissez bronzer les cadavres’ van Hélène Cattet en Bruno Forzani, ‘Mon ket’ van François Damiens en ‘Tueurs’ van François Troukens en Jean-François Hensgens. ‘Nos batailles’ had eerder al de prijs voor beste regie, beste vrouwelijke bijrol (Lucie Debay), beste jong vrouwelijk talent (Lena Girard Voss) en beste montage gewonnen.

‘Nos batailles’ is de tweede film van Guillaume Senez na ‘Keeper’ uit 2016. De film gaat over een man, Olivier, die er plots alleen komt voor te staan als zijn vrouw het huis verlaat. Hij moet zijn plan zien te trekken om de opvoeding van zijn kinderen, zijn gezinsleven en zijn professionele activiteiten met elkaar te combineren.

bron: Belga