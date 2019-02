NAVO ondertekent woensdag toetredingsprotocol Noord-Macedonië

De ambassadeurs van de 29 NAVO-leden ondertekenen woensdag het toetredingsprotocol voor Noord-Macedonië (de nieuwe naam van Macedonië) op het hoofdkwartier van de verdragsorganisatie in Brussel. De Macedonische minister van Buitenlandse Zaken Nikola Dimitrov zal daarbij aanwezig zijn, zo maakte de verdragsorganisatie vandaag bekend. Noord-Macedonië zal zo het dertigste lid van het bondgenootschap worden. NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg had eerder al aangekondigd dat Noord-Macedonië snel lid kan worden van de NAVO, na de definitieve regeling van het naamgeschil tussen Macedonië en Griekenland. Athene pleitte wegens dezelfde naam van zijn provincie in het noorden van het land al bijna dertig jaar voor de naamsverandering.

Macedonië werd, nadat het onafhankelijk was geworden in 1991, lid van de Verenigde Naties onder de naam Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (FYROM). In ruil voor de nieuwe naam van Macedonië, zal Griekenland niet langer de toenadering blokkeren van Skopje tot de EU en de NAVO. Na het protocolakkoord moet het ratificatieproces in de verschillende nationale parlementen worden afgerond.







bron: Belga