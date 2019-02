Morgen overwegend droog en enkele graden warmer

Nadat we vandaag met maxima rond plus één nog aanschurken tegen vrieskou en we vooral in het westen en in het centrum van het land nog wat neerslag krijgen, onder de vorm van regen, smeltende sneeuw of lokaal zelfs sneeuw, kunnen we morgen opstaan voor, op een buitje na, een droge dag met maxima tot zes graden. Maandag begint droog, later volgt (winterse) neerslag vanaf het westen. Dinsdag wordt wellicht droog met opklaringen en enkele graden zachter. De temperaturen lopen in de loop van de week zachtjes omhoog. Deze namiddag blijft het meestal zwaarbewolkt met eventueel aan zee enkele opklaringen. Een storing met winterse neerslag sleept nog over ons land. In het uiterste oosten is het droger, maar in de meeste streken krijgen we nog wat smeltende sneeuw (of zeer plaatselijk nog sneeuw) bij temperaturen rond of iets boven het vriespunt. Hierbij kan er een tijdelijke sneeuwlaag van enkele centimeter gevormd worden. In het uiterste westen is het iets zachter en klimt het kwik tot 2 à 3 graden, zodat er hier eerder regen valt. In Hoog-België is er kans op nevel of mist.

Vanavond en vannacht wordt het wisselend tot zwaarbewolkt. We verwachten nog steeds enkele buien, soms met een winters karakter of zelfs nog enkele sneeuwbuitjes. In de loop van de nacht wordt het meestal droog, maar is er gevaar voor ijsplekken en aanvriezende mist. In het oosten van het land blijft het betrokken. De minima schommelen tussen -3 graden in de Hoge Venen, -1 graad in het centrum en +3 graden aan de kust.







Morgen zijn er opklaringen en blijft het overwegend droog. ’s Ochtends is er kans op (aanvriezende) mist en in Hoog-België zijn er veel lage wolkenvelden die het zicht eerst nog belemmeren. Later kunnen hier en daar nog enkele buitjes vallen, in de Ardennen soms met een winters karakter. Maxima van -1 graad over de Hoge Venen tot 6 graden in het westen.

Zondagnacht blijft het droog met opklaringen en later veel hoge wolkenvelden vanuit het westen. In Hoog-België verschijnen er opnieuw vrij veel lage wolken met kans op aanvriezende mist. Minima tussen -1 en -6 graden. De wind wordt matig, geleidelijk uit het zuidzuidwest

Maandag trekt een storing over ons land vanaf het westen, met neerslag onder de vorm van smeltende sneeuw overgaand in regen in het westen en het centrum, en wat sneeuw op de Ardense hoogten. De maxima schommelen tussen -1 graad in de Hoge Venen en +5 of +6 graden aan de kust. Er waait een matige of meestal vrij krachtige wind uit zuidelijke tot zuidwestelijke richtingen later ruimend naar west tot zuidwest. Rukwinden rond 50 of 60 km/u.

Dinsdag, onder de invloed van een hogedrukwig, wordt het meestal droog met vooral ten zuiden van Samber en Maas nog vrij veel wolkenvelden. In het westen en centrum van het land verwachten we soms opklaringen. De maxima liggen tussen 0 en 3 graden in de Ardennen, en tussen 3 en 6 graden elders.

Woensdag en donderdag bepaalt een nieuwe Atlantische storing ons weer. Het wordt zwaarbewolkt met geleidelijk regen vanaf het westen. Het wordt zachter met maxima tussen 2 of 3 graden op de Ardense toppen en 8 of 9 graden in Vlaanderen. Tijdens de rest van de week blijven we onder de invloed van Atlantische regenzones. Het is vrij zacht voor de tijd van het jaar met maxima tussen 4 à 5 graden in de Hoge Venen en 8 tot 10 graden aan zee.

bron: Belga