Jupiler Pro League – Racing Genk pakt op de valreep de drie punten bij Waasland-Beveren

Racing Genk heeft zaterdag de voetbalavond in de Jupiler Pro League afgesloten met een 1-2 zege bij Waasland-Beveren. De competitieleider had het lang moeilijk tegen de Waaslanders, maar na rust braken Samatta en Pozuelo de ban. Genk telt door de zege in de tussenstand voorlopig negen punten voorsprong op eerste achtervolger Antwerp en tien op Club Brugge, dat zondag nog AA Gent ontvangt. Genk begon dramatisch aan zijn partij op de Freethiel. Boljevic haalde na elf minuten de bal knap uit de lucht, kapte Samatta uit en vlamde 1-0 snoeihard tegen de touwen. Genk kon niet meteen reageren en mocht doelman Vukovic danken voor een knappe save op opnieuw Boljevic. De Limburgers bleven in het vervolg van de eerste helft steken op steriel balbezit. Kansen waren erg schaars. Malinovskyi probeerde het tevergeefs vanop afstand, Trossard mikte de enige uitgespeelde aanval over.

Ook na de rust voerde Genk de forcing. De bezoekers slaagden er steeds meer in de Waaslandse muur te slopen en Samatta en Aidoo misten vroeg in de tweede helft grote kansen op de gelijkmaker. Op het uur kwam de 1-1 er dan toch. Samatta kopte op hoekschop zijn zeventiende van het seizoen tegen de netten. Genk bleek gelanceerd en Pozuelo zorgde zeven minuten voor tijd voor de verlossing met de 1-2.

bron: Belga