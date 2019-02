Jupiler Pro League – Antwerp pakt de volle buit aan zee

Antwerp heeft zaterdag de voetbalavond geopend met een 0-2 zege bij KV Oostende. Een vroege goal van Ivo Rodrigues en een late treffer van Geoffrey Hairemans volstonden voor de drie punten voor de Great Old. Antwerp klimt in de stand voorlopig over Club Brugge naar de tweede plaats, op zes punten van leider Racing Genk. De Limburgers trekken later op de avond nog naar Waasland-Beveren. De partij kon niet beter beginnen voor Antwerp. Na nauwelijks vier minuten vond Buta Rodrigues voor doel en de Portugees knikte raak, 0-1. De Great Old domineerde de openingsfase en opnieuw Rodrigues (op Dutoit), Buta (naast) en Bolingi (op Dutoit) misten kansen om de bezoekende voorsprong te verdubbelen. Oostende kon daar niets tegenover zetten. Zonder de geblesseerde De Sutter oogden de Kustboys aanvallend onmondig. Voorbij het halfuur dreigden ook Refaelov en Van Damme nog eens, maar ook hun pogingen vonden geen doel. In de toegevoegde tijd van de eerste helft was Oostende daar toch eens. Guri vond met zijn kopbal Bolat op zijn weg.

Ook na de pauze was het eerste gevaar voor de bezoekers. Bolingi miste alleen voor Dutoit compleet zijn schot. Oostende probeerde, naarmate de tweede helft vorderde, steeds meer het heft in handen te nemen. De Bock was gevaarlijk op vrijschop en Milovic trof met zijn kopbal de lat. In de slotfase joeg ook invaller Coopman zijn schot nog tegen de lat. Het doelpunt viel in de toegevoegde tijd echter nog aan de overkant. Invaller Hairemans schoof de 0-2 keurig naast Dutoit in doel.

bron: Belga