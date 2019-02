“Iran test nieuwe kruisraket”

Iran heeft een nieuwe kruisraket getest, een week voor de veertigste verjaardag van de Islamitische Revolutie. Dat meldt het nieuwsagentschap Tasnim. De nieuwe raket heeft een reikwijdte van 1.350 kilometer en is overhandigd aan het Iraanse leger na de succesvolle test vandaag, aldus nog het agentschap, dat minister van Defensie Amir Hatami citeert. De raket is vervaardigd in Iran, zonder buitenlandse hulp, aldus nog de minister.

Iran beklemtoonde al herhaaldelijk dat het land raketten zou blijven ontwikkelen, ondanks de internationale kritiek. De raketten zijn bedoeld voor defensie, en hebben daarom geen internationale goedkeuring nodig, oordeelt Teheran.







Het Iraanse raketprogramma is erg controversieel, onder meer omdat de middellangeafstandsraketten beschouwd worden als een ernstige dreiging voor Israël, de aartsvijand van Iran.

Teheran ontkent regelmatig beschuldigingen uit het westen – vooral dan de VS – over het Iraanse raketprogramma. Iran ontkent vooral dat de rakettesten in overtreding zijn met de VN-resolutie 2231, die betrekking heeft op de nucleaire activiteiten van Iran. Teheran zegt dat de raketten geen kernkoppen kunnen dragen en dus de resolutie niet schenden. Volgens het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken worden de wapens enkel gebruikt om de Iraanse grenzen te beschermen en zijn ze geen bedreiging voor andere landen in de regio.

Bron: Belga