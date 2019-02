Heel wat vertragingen op luchthavens van Brussel en Charleroi

De sneeuwval van vanochtend heeft voor vertraging gezorgd voor heel wat vertrekkende vluchten op de luchthavens van Zaventem en Charleroi. Dat heeft Belga bij de luchthavens vernomen. Op Brussels Airport, waar vandaag 200 vertrekkende vluchten gepland waren, kunnen de vertragingen voor langeafstandsvluchten tot twee uur oplopen. De vertragingen zijn voornamelijk te wijten aan ontijzingsoperaties, zowel in Zaventem als in Charleroi. Omdat de sneeuwval aanzienlijker was dan verwacht, zijn de diensten voor de ontijzingsoperaties enigszins onderbezet, erkent de woordvoerster van Brussels Airport, waar de vertragingen gemiddeld 45 minuten bedragen en tot twee uur kunnen oplopen voor de langeafstandsvluchten. In Charleroi bedragen de vertragingen gemiddeld 20 à 30 minuten. Voor de vluchten naar de luchthavens van Brussel en Charleroi is er geen hinder.

bron: Belga