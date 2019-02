Emanuel Buchmann houdt Tim Wellens van zege in Trofeo Andratx Lloseta

Emanuel Buchmann heeft vandaag de Trofeo Andratx Lloseta (cat. 1.1.) gewonnen. De Duitser van BORA – hansgrohe soleerde naar de zege in de tweede koers van de Challenge Mallorca. Tim Wellens werd op 16 seconden tweede, de Nederlander Bauke Mollema, gisteren ook al derde in de Trofeo Ses Salines-Campos-Porreres-Felanitx, legde op 19 seconden op de laatste podiumplaats beslag. Het parcours onderging vandaag een lichte wijziging. Door een aardverschuiving moest de route ingekort worden. Het peloton, toe aan de tweede wedstrijd op Europese bodem, had er duidelijk zin in. De start werd gekleurd door tal van aanvallen, maar ook door enkele valpartijen, waar ook Wellens bij betrokken raakte. Een grote groep van 25 reed even weg, maar uiteindelijk was het een kwartet dat voor lange tijd op avontuur zou trekken.

Toms Skujins, vorig jaar winnaar, Nicolas Edet, Peio Goikoetxea en Oscar Pelegrí reden een voorsprong van 3:30 bij elkaar. Op de belangrijkste hindernis van de dag, de Puig Major, moest Pelegri als eerste vooraan lossen. Uit het peloton werd een tegenaanval opgezet door Simone Petilli, Luis Angel Maté, Sergio Samitier en Ibai Azurmendi. Pelegri werd gegrepen en ook Goikoetxea was er snel aan voor de moeite. Finaal vormde zich een kopgroep met Edet, Skujins, Petilli en Samitier. Ook in het peloton zaten ze niet stil en kwam er een spervuur van aanvallen bergop. De voorsprong van de vluchters slonk en op 25 kilometer slokte wat restte van het peloton hen op.







Daarna regende het opnieuw aanvallen. Samen met José Herrada, broer van Jésus Herrada, de winnaar van donderdag, Daniel Martin en Wellens kleurde Buchmann de finale. Op vijf kilometer van de aankomst wist de 26-jarige Duitser te ontsnappen. De reactie van Jürgen Roelandts, Tim Wellens, Herrada, Guillaume Martin, Warren Barguil en Gianluca Brambilla kwam te laat. Wellens, winnaar in 2017, toonde zich op een hellende aankomst de sterkste van de achtervolgers. Roelandts werd achtste op 41 seconden.

Bron: Belga