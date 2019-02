Elf doden bij instorting gebouw in Aleppo

In het Syrische Aleppo zijn elf mensen om het leven gekomen toen een gebouw instortte, dat beschadigd was geraakt bij gevechten de afgelopen jaren in de stad. Onder de dodelijke slachtoffers zijn ook vier kinderen. Dat maakte het Syrische staatsagentschap Sana bekend.

Het gebouw bevond zich in een wijk die onder controle was van de rebellen, tot de troepen van het regime van Bashar al-Assad in 2016 de volledige stad heroverden. Volgens het hoofd van de provincie in Aleppo lag het gebouw in een zone waar gebouwen beschadigd zijn door “terroristische aanvallen”. Het regime wijst daarmee op groepen die zich tegen Damascus kanten.

Hulpverleners zijn ter plaatse gekomen om slachtoffers uit het puin te halen. “Slechts één persoon heeft het overleefd”, zei Sana. Twee aanpalende gebouwen zijn ook geëvacueerd uit schrik voor een nieuwe instorting.







Bron: Belga