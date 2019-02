Davis Cup – Sander Gille en Joran Vliegen boekten “mooiste zege”

“Dit is de mooiste overwinning van onze carrière”, verklaarde Sander Gille nadat hij zaterdag met Joran Vliegen België op weg had gezet naar een 3-1 zege in het Davis Cup-kwalificatieduel tegen Brazilië. Gille en Vliegen, 79e en 81e op de dubbelranking, namen met 6-4 en 7-6 (7/4) de maat van de Brazilianen Bruno Soares en Marcelo Melo, de nummers 3 en 12 van de wereld. “We waren heel goed op de match voorbereid”, vertelde Gille. “We kenden hun sterke punten en wisten wat ons te doen stond. Zeker op deze hoogte kwam het erop aan om goed te serveren en dat hebben we gedaan. Op onze opslag hebben we veel spelletjes makkelijk gewonnen. Dat was de sleutel tot het succes. Ik denk niet dat we veel punten zomaar gratis weggegeven hebben. Vervolgens kan je proberen hen wat opslagspelletjes af te snoepen. Ook dat hebben we de hele match goed gedaan. We hebben onze kansen gegrepen en zelf niets weggegeven.”

“Melo en Soares waren niet zo lang geleden, nog een en twee van de wereld. En wij verslaan ze hier voor hun eigen publiek. Mooier kan niet. Dit gaan we nooit vergeten.”

bron: Belga