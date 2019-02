Davis Cup – Johan Van Herck is heel tevreden met de prestaties van zijn troepen

Het Belgische team plaatste zich zaterdag voor de eindronde van de Davis Cup door in Brazilië met 1-3 te gaan winnen. Dubbelpaar Sander Gille en Joran Vliegen en enkelspeler Kimmer Coppejans zorgden voor de beslissende punten. Kapitein Johan Van Herck loofde na afloop zijn manschappen. “Het dubbel, dat is voor Brazilië quasi altijd een zeker punt, maar Sander en Joran hebben een uitstekende wedstrijd gespeeld. Wat Kimmer betreft, hij speelde zelfs de perfecte wedstrijd.” Na de eerste dag stond het nog 1-1 in de tussenstand, maar zaterdag was er geen houden aan de Belgische manschappen. Eerst was er het dubbelsucces. “Sander en Joran hebben deze namiddag bewezen tot heel veel in staat te zijn”, opende Van Herck. “Ze bezitten beiden een goede opslag en voelen elkaar goed aan. Ze hebben uitstekend gespeeld en waren beter dan de Brazilianen. Dat is niet niets tegen Melo en Soares, twee ervaren dubbelspelers. Een echte stuntzege.”

Ook Kimmer Coppejans (ATP 195) stuntte zaterdag. Na zijn zege vrijdag tegen Rogerio Dutra Silva (ATP 139) ging zaterdag Thiago Monteiro voor de bijl (ATP 107). “Kimmer heeft ongelooflijk goed gespeeld”, aldus Van Herck. “In deze omstandigheden en bij een 2-1 tussenstand heeft hij de perfecte wedstrijd afgeleverd, en dat voor de tweede dag op rij. Ik vond hem op training de voorbije week al goed spelen. Hij is heel stabiel en gedisciplineerd en heeft een hoog energieniveau. Dat hebben we vandaag ook gezien.”

Arthur De Greef (ATP 202) hoefde zo zaterdag niet meer in actie te komen. De Brusselaar verloor vrijdag zijn eerste duel van Monteiro. “Dat was een moeilijk duel voor Arthur”, legde Van Herck uit. “Monteiro speelde op het niveau van Punta del Est, waar hij het toernooi won. Het was niet zozeer een mindere partij van Arthur, maar vooral een erg sterke van Monteiro. We hebben op dat moment als team de oplossing niet gevonden voor winst. Hij domineerde de wedstrijd van begin tot einde en dat kan je niet anders dan aanvaarden.”

bron: Belga