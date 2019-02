BK meerkamp indoor – Thomas Van der Plaetsen na eerste dag op schema voor EK in Glasgow

Na de eerste dag van het Belgisch kampioenschap zevenkamp in zaal in Gent staat Thomas Van der Plaetsen aan de leiding met 3.335 punten. Hij probeert zich te plaatsen voor het EK in het Schotse Glasgow van 1 tot 3 maart, en zit aardig op schema. Welke score op de zevenkamp precies nodig is om naar het EK te mogen, is koffiedik kijken. Van der Plaetsen moet maken dat hij bij de eerste zes staat op de Europese ranking als de selectieperiode ten einde loopt over tweeënhalve week. Algemeen wordt aangenomen dat voor die top zes om en bij de 5.900 punten nodig zullen zijn, en daarvoor zit Van der Plaetsen op schema.

De Europese kampioen tienkamp van 2016 begon de dag met 7.27 op de 60 meter, terwijl zijn persoonlijk record op 7.13 staat. In het verspringen landde hij na 7m67, elf centimeter onder zijn record. Met 14m30 benaderde hij in het kogelstoten zijn persoonlijk record tot op twee centimeter. Het hoogspringen was met 2m02, elf centimeter onder zijn record, minder geslaagd. De achterstand op het schema voor zijn eigen nationaal record (6.259 punten) bedraagt voor Van der Plaetsen 119 punten na dag één.

Ook de nog maar 20-jarige Jean-Baptiste Nutte doet het uitstekend in Gent, en volgt op slechts 118 punten van Van der Plaetsen. Als hij ook op zondag in de buurt kan blijven mag ook hij nog hoop koesteren op het EK, maar hij is een slechte polsstokspringer.

bron: Belga