BENE-League handbal – Sporting NeLo haakt af in strijd voor de vierde plaats

Ook na zestien speeldagen blijft Bocholt het klassement in de BeNeleague aanvoeren. De Damburgers kwamen op het veld van Initia Hasselt op geen enkel moment in de problemen. Ooit was spanning troef in de derby tussen Bocholt en Hasselt maar de 28-42 eindcijfers verraadden dat het zaterdagvond anders was.

Wezet verdedigde zijn tweede plaats op het veld van rode lantaarndrager Quintus. Daar moesten de Luikenaars wel vol aan de bak om een 21-23 zege uit de brand te slepen.

De Lions uit Sittard handhaven zich netjes op de derde plaats na een overtuigende 15-25 zege in Neerpelt. De Limburgers bleven in de eerste helft in het spoor van de Lions (9-9) maar vergaten in de tweede helft te scoren.

De strijd om de vierde plaats is ongemeen spannend. Bevo en Aalsmeer, die wonnen van respectievelijk Sasja (37-22) en Hurry Up (33-30) delen die positie. Volendam kan zondag namiddag naderen tot op één punt op voorwaarde dat het Tongeren verslaat. NeLo lijkt af te haken in de strijd voor een ticket voor de Final Four. Met nog zes wedstrijd op de teller lijkt vier punten achterstand goedmaken op Bevo en Aalsmeer onbegonnen werk.

bron: Belga