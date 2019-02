Belgische soldaten in Afghanistan krijgen al meer dan twee maanden geen post

De Belgische soldaten in Afghanistan hebben al tweeënhalve maand geen post gekregen of brieven naar huis kunnen sturen. Defensie erkent de problemen, zo schrijven Het Nieuwsblad, Het Belang van Limburg en De Standaard zaterdag.

“Zelfs de nieuwjaarsbrieven van de kinderen zijn nog steeds niet toegekomen”, zegt een ­partner van een van de soldaten.

“Gelet op de veiligheidssituatie mogen in Afghanistan enkel onze C-130-transportvliegtuigen landen”, legt Defensie uit. Die toestellen beschikken immers over afweersystemen tegen raketten. “Maar onze negen C-130-toestellen zijn zeer druk bevraagd. En dat maakt dat de post soms vertraging kan oplopen.”

Defensie zegt zich bewust te zijn van het belang van post voor de militairen en hun families. Daarom is besloten dit weekend nog een vlucht naar Afghanistan te organiseren, die onder meer de post van de families zal meenemen. De legertop beklemtoont ook dat de militairen gedurende de hele missie via Skype en sociale media contact kunnen houden.

De soldaten vertrokken half ­november naar Mazar-i-Sharif, waar ze de internationale luchthaven beschermen. Ze zijn vier tot zes maanden van huis.







bron: Belga