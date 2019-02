Belgen in het buitenland – Hazard helpt Chelsea met twee treffers voorbij Huddersfield, ook Dendoncker scoort

Chelsea heeft op speeldag 25 in de Premier League geen steek laten vallen. De Blues klopten op Stamford Bridge rode lantaarn Huddersfield Town met 5-0. Aanwinst Gonzalo Higuain opende na 16 minuten de score. Eden Hazard verdubbelde op slag van rust de voorsprong vanop de stip, goed voor zijn elfde competitiegoal. Na de pauze waren het opnieuw Hazard (66.) en Higuain (69.) die de marge verder uitdiepten. David Luiz (86.) tekende voor de forfaitscore. Hazard was toen al tien minuten gewisseld.

Bij de bezoekers startte Isaac Mbenza in de basis. Hij moest na 27 minuten geblesseerd naar de kant. Laurent Depoitre zat niet in de kern.

Dankzij de zege wipt Chelsea (50 ptn) over Arsenal naar de vierde plaats. De Gunners trekken zondag naar Manchester City (56 ptn), dat (voorlopig) derde staat na de 1-0 winst van Tottenham (57 ptn) tegen Newcastle.

Leander Dendoncker maakte zaterdag zijn eerste goal voor Wolverhampton. De 23-jarige middenvelder tekende in de 66e minuut voor de 1-3 eindstand op het veld van Everton. Wolverhampton verstevigde met de overwinning zijn zevende plaats in het klassement.

Christian Benteke stond in de startelf van Crystal Palace, dat dankzij een penaltygoal van Luka Milivojevic (ex-Anderlecht) na 25 minuten voorkwam tegen Fulham. ‘Big Ben’ werd na 72 minuten vervangen door Max Meyer. Aanwinst Michy Batshuayi mocht in de 82e minuut invallen voor Jordan Ayew. Even later legde Jeffrey Schlupp de eindstand vast. Bij Fulham stond Denis Odoi in de verdediging. Hij kreeg net voor de rust geel.

Crystal Palace sprong door de driepunter over Newcastle naar plaats veertien. Fulham blijft negentiende en voorlaatste.

bron: Belga