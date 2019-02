Belgen in het buitenland – Foket en Engels winnen Marseille, Monaco boekt eerste competitiezege in 2 maanden

Stade Reims, met landgenoten Björn Engels en Thomas Foket de hele wedstrijd op het veld, heeft zaterdagavond op de 23e speeldag in de Ligue 1 met 2-1 gewonnen van Olympique Marseille. AS Monaco, de eerste keer opnieuw onder leiding van coach Leonardo Jardim, kon voor het eerst in twee maanden nog eens winnen in de competitie. De Monegasken versloegen het Toulouse van Aaron Leya Iseka met 2-1. Dingome (21.) en Suk (68.) zorgden voor de goals bij Reims, de aansluitingstreffer van N’Jie (86.) kwam te laat. Reims klimt in de tussenstand over Marseille naar de zevende plaats in de Ligue 1. L’OM is tiende, maar heeft wel nog een wedstrijd te goed.

Monaco veroverde haar eerste competitiezege sinds 4 december. Zonder de geblesseerde Nacer Chadli wonnen de Monegasken met 2-1 van Toulouse, waar Leya Iseka de hele wedstrijd in de aanval stond. Voor Monaco scoorden Golovin (15.) en nieuwkomer Fabregas (62.). Tussendoor prikte Jullien (20.) nog tegen voor Toulouse. In het klassement stijgt Monaco één plaatsje, naar de achttiende stek, een plek die op het einde van het seizoen barrageduels met een tweedeklasser betekent. Toulouse is veertiende en telt acht punten meer.

bron: Belga