Amerikaanse gouverneur in opspraak na racistische foto

De gouverneur van de Amerikaanse staat Virginia is in opspraak gekomen na de publicatie van een racistische foto uit het jaarboek van zijn universiteit. De Democraten en Republikeinen in Virgina willen dat hij opstapt.

Op de foto uit het jaarboek van de Eastern Virginia Medical School staat een man met een zwart geschminkt gezicht naast een andere in een Ku Klux Klan-gewaad. Gouverneur Ralph Northam, een Democraat, erkende dat hij op de foto staat, maar zei niet wie van de twee hij juist is.

“Eerder vandaag publiceerde een website een foto van mij uit mijn jaarboek uit 1984 in een kostuum dat duidelijk racistisch en kwetsend is”, aldus Northam. “Het spijt me erg dat ik besliste zo in de foto te verschijnen en voor de pijn die deze beslissing toen en nu heeft veroorzaakt.”

De fractie van de Democraten in de Senaat van Virginia eiste het ontslag van Northam. In een verklaring klinkt het dat de fractieleden “meer dan ontgoocheld” zijn. In de verklaring wordt Ralph Northam een toegewijde ambtenaar, echtgenoot en vader genoemd. “Desondanks, is het met een zwaar gemoed dat we hem respectvol hebben gevraagd af te treden.”

Ook de Democraten in het Huis van Afgevaardigden van Virginia willen dat de gouverneur opstapt. “We betreuren te zeggen dat we niet langer vertrouwen hebben in de vertegenwoordiging door de gouverneur van de mensen van Virginia. Hoewel het ons geen plezier doet, moeten we oproepen tot het ontslag van gouverneur Northam.”

Eerder had ook de Republikeinse partij in Virginia zijn ontslag gevraagd. “Wat Ralph Northam deed, is onvergeeflijk. Gezien zijn verklaringen over het recht op leven gecombineerd met de meest recente onthullingen, heeft hij de morele autoriteit verloren om te blijven besturen en moet hij onmiddellijk opstappen.”

Northam zelf verontschuldigde zich, maar lijkt niet van plan zijn post te verlaten. “Ik erken dat het tijd en heel wat inspanningen zal kosten om de schade van dit gedrag te herstellen. Ik ben bereid dat belangrijke werk te doen. De eerste stap is mijn oprechte verontschuldigingen aan te bieden en mijn absoluut engagement te stellen, om te voldoen aan de verwachtingen van de mensen van Virginia die ze hebben gesteld toen ze me tot hun gouverneur verkozen”, zei hij.

Bron: Belga