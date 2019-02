Zo stijl je de slipdress, dé modetrend van nu

Slipdresses, je ziet ze overal. Instagram barst ervan en ook op straat zie je er steeds meer mensen mee rondlopen. Modeliefhebbers bestempelen het massaal als een van de makkelijkst te stijlen kledingstukken, maar als gewone ‘sterveling’ is het soms moeilijk om inspiratie te vinden.

Slipdress

De slipdress is een stuk dat niet mag ontbreken in jee garderobe. In de zomer is het heerlijk koel en zie je er – zonder onnodig veel stof – toch presentabel uit. Afhankelijk van het model is het wel mogelijk dat je je beha achterwege moet laten, want dat ziet er niet altijd even goed uit. In de winter kan je het jurkje dragen met een T-shirt of coltrui eronder, een dikke pull of colbert erover…

Inspiratie







Heb je een kledingstuk in je kast hangen waarvan je niet weet hoe je het moet dragen? Ga dan eens op zoek naar inspiratie op Pinterest of Instagram. Wees ook niet verlegen om er een eigen draai aan te geven, want uiteindelijk is mode een soort uiting van je persoonlijkheid. Gek doen mag dus als dat je ding is!