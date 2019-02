Zo overleeft je gsm extreme koude

Natuurlijk kun je je smartphone meenemen naar gebieden waar het -25 is, maar overleeft je apparaat het ook? Dat hangt enorm van jezelf af, maar ook van het type telefoon dat je meeneemt.

-25 graden Celsius is koud, erg koud. Je kunt een kopje kokend water in de lucht gooien en zien bevriezen waar je bijstaat (het Mpemba-effect). Als je te lang buiten bent zonder af en toe de warmte op te zoeken of zonder je goed te kleden, dan kunnen je vingers, tenen en andere lichaamsdelen bevriezen. Dat klinkt niet erg prettig, maar toch is er genoeg reden om de kou op te zoeken. Denk bijvoorbeeld aan Lapland, waar je in een huskyslee plaats kunt nemen, kunt gaan wintersporten en met een beetje geluk kunt genieten van het noorderlicht.







Als je dat van plan bent, dan neem je natuurlijk de juiste maatregelen: skikleren en warme schoenen mee, maar laat juist de hydraterende crème en katoenen ondergoed thuis om jezelf warm te houden. Waar je echter mogelijk niet bij stilstaat, is dat je smartphone ook wat extra aandacht nodig heeft als het wordt meegenomen naar ijskoude gebieden. Telefoons reageren namelijk ook op extreme koude.

Binnenzak

Er zijn speciale jassen met zakken die isolerend werken, zodat je smartphone niet al te erg wordt onderworpen aan de kou. Een nieuwe jas aanschaffen is niet per se nodig. Een andere oplossing is een warmtepack in je jas doen. Maar het kan nog eenvoudiger: draag je smartphone in je binnenzak, dichtbij je lijf, want zo wordt het beschermd tegen de ergste kou en pikt het nog wat warmte op van je lichaam.

Maar ja, als je dan op de piste staat en de zon ziet opkomen, dan wil je daar natuurlijk een foto van maken met diezelfde telefoon. Loop je bij -25 het risico dat hij uitvalt, dat je scherm stukvriest of iets anders vervelends? Dat kan gebeuren. Vooral oude telefoons kunnen enorm snel in batterij teruglopen als deze wordt blootgesteld aan koude omstandigheden.

Bewust omgaan

Kortom, een smartphone meenemen naar koude gebieden is iets waar je verstandig mee moet omgaan: niet alle smartphones trekken de kou even goed en dat komt dan meestal door de batterij (waarvan de ionen sterk worden beïnvloed door kou en er weinig energie kan worden afgegeven). Zeker een telefoon met een metalen of glazen behuizing wordt snel koud en snel warm. Ga bewust met je telefoon om in koude gebieden, al zal je eigen lijf ook zeker op tijd alarmeren dat het te koud is, vooral als je geen smartphonehandschoenen draagt.