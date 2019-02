IN BEELD. Dit zijn de mooiste matching tattoos

Een tattoo nemen met je lief of beste vriend(in) is het ultieme teken van liefde. Slechts weinig dingen zijn zo permanent en getuigen van zoveel vertrouwen. Natuurlijk is het wel belangrijk om een ontwerp te kiezen dat helemaal bij jou en de ander past. Je kan kiezen voor twee dezelfde tekeningen of voor wat variatie.

Vereeuwigde namen

En vooraleer je overweegt om de naam van je ‘eeuwige liefde’ te laten vereeuwigen, denk je toch best twee keer na. Dat soort tattoos worden namelijk het meest verwijderd – als de eeuwige liefde over is, heb je al snel spijt van je beslissing. Kies dus liever voor iets waar je ook achteraf nog liefdevol naar kan kijken.