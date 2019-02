Year of the pig

Heb je al enkele goede voornemens verbroken? Het is gelukkig nog niet te laat om opnieuw te beginnen! Op 5 februari is het namelijk Spring Festival, bij ons beter bekend als Chinees nieuwjaar. Hoewel het nog volop winter is, verwelkomt meer dan 20% van de wereld de lente, verandering én natuurlijk een nieuwe start. Removing the old & welcoming the new is dan ook de ongeschreven regel van de twee weken durende festiviteiten. 2019 is het jaar van het varken: het symbool voor rijkdom in de Chinese cultuur.

Fun facts:

De voorbereidingen van Spring Festival beginnen op 28 januari en duren t/m 4 februari. Dit heet the Little year. Het nieuwe jaar wordt ingeluid op 5 februari en de festiviteiten eindigen met het Lantern festival op 19 februari.

Dit jaar is rood… de kleur van jouw garderobe! De kleur staat symbool voor geluk en blijdschap en beschermt je van het kwade.

Jouw horoscoop is varken als je in de volgende jaren geboren bent: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

Familie en tradities zijn zó belangrijk in de Chinese cultuur, dat singles een fake wederhelft inhuren om gezichtsverlies te voorkomen.

Scharen, messen en andere scherpe objecten worden niet gebruikt. 99% van de kapsalons zijn dan ook gesloten tijdens de feesten.

Terwijl kaarsen en sinaasappels in goede aard vallen als cadeau, mag je in geen enkel geval een klok als cadeau geven.