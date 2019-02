Vous êtes-vous déjà assis sur quelques bonnes résolutions? Heureusement, il n’est pas trop tard pour recommencer! Le 5 février, c’est la fête du printemps, mieux connue sous le nom de Nouvel An chinois. Bien que l’hiver soit encore bel et bien là, près de 20% de la population mondiale va souhaiter la bienvenue au printemps, symbole de changement et donc de nouveau départ. Removing the old & welcoming the new est le leitmotiv de ces deux semaines de festivités. 2019 est l’année du cochon: symbole de richesse dans la culture chinoise.

Fun facts:

Les préparatifs du Spring festival commencent le 28 janvier et durent jusqu’au 4 février. On appelle cela la ‘The Little year’. La nouvelle année commencera le 5 février et les festivités se termineront par la fête des lanternes le 19 février.

La couleur de cette année est le rouge… la couleur de votre dressing! Elle symbolise le bonheur et la joie, et vous protège du mal.

Selon l’horoscope chinois, vous êtes cochon si vous êtes né les années suivantes: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019.

La famille et les traditions sont très importantes dans la culture chinoise, à tel point que les célibataires engagent une fausse moitié pour ne pas perdre la face.

Les ciseaux, couteaux et autres objets tranchants ne sont pas utilisés. 99% des salons de coiffure sont fermés pendant les fêtes.

Des oranges et des bougies sont de bonnes idées cadeau. Par contre, offrir une horloge porte malheur.