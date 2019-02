Winterweer – Vrijdagnacht en zaterdag code geel voor bijna heel België

Vrijdagnacht en zaterdag sleept een storing over ons land. Het KMI vaardigt code geel uit voor de meeste regio’s, behalve voor West-Vlaanderen. Komende nacht verwacht het KMI hoofdzakelijk in de Ardennen perioden met sneeuw, maar elders eerder regen. Zaterdag schommelen in de meeste streken de temperaturen rond of iets boven het vriespunt en valt er smeltende sneeuw of sneeuw. Met uitzondering van het westen is er zaterdag overal kans op een tijdelijke sneeuwlaag van enkele centimeters.

bron: Belga