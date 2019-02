Weerbericht: nog heel het weekend kans op buien

Het is deze namiddag gedeeltelijk tot zwaarbewolkt, met plaatselijk kans op een regenbui en in de Ardennen smeltende sneeuw. Het wordt zachter met maxima van 1 tot 6 graden, zo voorspelt het KMI. ’s Avonds en ’s nachts sleept een neerslagzone over het land en is het zwaarbewolkt. Over het oosten valt er soms wat smeltende sneeuw, in de Hoge Venen wat sneeuw, maar elders gaat het hoofdzakelijk om regen. In het westen en noordwesten van het land kan het nog lange tijd droog blijven. De minima bedragen 3 graden aan zee tot ­1 graad over de Hoge Venen.

Het weekend begint zaterdag zwaarbewolkt met enkele plaatselijke opklaringen. In Hoog-België hangt er nevel of mist en kan er nog af en toe lichte smeltende sneeuw of sneeuw vallen. Aan zee vallen er enkele regenbuien. De maxima schommelen tussen 0 graden in de Hoge Ardennen en +5 graden aan zee. Zaterdagnacht blijft het wisselend tot soms zwaarbewolkt met nog enkele buien. In de Ardennen zijn dat sneeuwbuien. Minima van ­4 graden in de Hoge Venen tot +3 graden vlak aan zee.







Zondag zijn er opklaringen, maar buien blijven mogelijk, eerst over het westen en daarna ook elders in het land. In Hoog­ België kan (aanvriezende) mist en lage bewolking het zicht eerst nog belemmeren. Later kunnen daar nog enkele sneeuwbuitjes vallen. De maxima liggen rond 1 graad over de Hoge Venen tot 6 graden aan zee.

De nieuwe week start maandag droog met opklaringen. Vrij snel wordt het betrokken vanaf het westen en valt er neerslag onder de vorm van regen in het westen, smeltende sneeuw overgaand in regen in het centrum, en (smeltende) sneeuw ten zuiden van Samber en Maas. De maxima worden op het einde van de dag bereikt en schommelen tussen 0 en 7 graden.

Dinsdag is het nog zwaarbewolkt met eerst nog wat sneeuw in Hoog­-België, elders is het droog. Vanaf het westen verwacht het KMI perioden met zon. In Hoog­ België is een winterse bui nooit uitgesloten. Het wordt zachter met maxima tussen 1 en 9 graden.

Vanaf woensdag wordt het wisselvallig met regelmatig doortocht van regenzones. De aangevoerde lucht is subtropisch van oorsprong met maxima tussen 4 à 5 graden in de Hoge Venen en 8 tot 10 graden aan zee. Nachtvorst treedt vrijwel uitsluitend nog op over de Ardennen.

bron: Belga