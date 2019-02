Weerbericht – Grijze vrijdag, met ’s avonds weer kans op (smeltende) sneeuw

Op een vlaagje na wordt het vrijdagochtend droog met lage wolken, nevel of mist die op vele plaats gevormd kunnen worden. Later op de dag wordt het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt, en lokaal kan er een regenbuitje vallen. Het wordt zachter, bij maxima van 1 tot 6 graden. In de Ardennen kunnen de lage wolken hardnekkig blijven hangen. Dat meldt het KMI. Vrijdagavond en -nacht is het nog altijd meestal bewolkt, met kans op een lichte bui van regen of smeltende sneeuw. Na middernacht is er in de zuidoostelijke landshelft kans op smeltende sneeuw en later op sneeuw, waarvan opnieuw enkele centimeters kunnen blijven liggen. De minima liggen tussen -1 en 2 graden.

Zaterdag blijft bewolkt, met maar enkele plaatselijke opklaringen. In Hoog-België hangt er nevel of mist en kan er nog af en toe smeltende sneeuw of sneeuw vallen. Aan zee is er kans op enkele regenbuien. Elders blijft het meestal droog. De maxima schommelen tussen -1 graad in de Hoge Ardennen en 6 graden aan zee.

Op zondag krijgen we een afwisseling van zon en wolken, bij overwegend droog weer. De maxima blijven dezelfde: tussen -1 graad in de Ardennen en 6 graden aan de kust. Maandag is het vaak droog met opklaringen. Later neemt de bewolking toe en brengt een nieuwe storing smeltende sneeuw in Laag-België en sneeuw op de hoogten. Maxima van -2 graden in de Ardennen tot +3 graden in het centrum.

bron: Belga