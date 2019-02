Tweeënhalf miljoen Belgische toeristen trokken vorig jaar naar Spanje

Spanje heeft voor het zesde jaar op rij een recordaantal buitenlandse toeristen op bezoek gekregen. De teller eindigde vorig jaar op 82,8 miljoen toeristen, zo maakte het Spaanse statistiekbureau Ine vandaag bekend. Ook de Belgen deden een aardige duit in het zakje: het aantal toeristische aankomsten van Belgen in Spanje ging net voorbij de kaap van 2,5 miljoen. Het aantal Belgische toeristen lag 1 procent hoger dan in 2017. Dat is een gelijkaardige stijging als bij het totale aantal toeristen (+1,1 procent).

Spanje krijgt het vaakst bezoek van toeristen uit het Verenigd Koninkrijk. Zij waren vorig jaar goed voor 18,5 miljoen aankomsten. Dan volgen Duitsland (11,4 miljoen) en Frankrijk (11,3 miljoen). De populairste bestemming was Catalonië (Barcelona, Costa Brava), gevolgd door de Balearen (met onder meer Mallorca en Ibiza) en de Canarische Eilanden (onder meer Gran Canaria, Tenerife en Lanzarote).

bron: Belga