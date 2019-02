Tien procent minder auto’s verkocht in januari

Tijdens de maand januari zijn in België 51.074 nieuwe personenwagens aan de man gebracht, ruim 10 procent minder dan in januari vorig jaar. Toen was het wel de beste maand ooit. Dat laten sectorfederatie Febiac en de federale overheidsdienst Mobiliteit vandaag weten. Uit uitgezuiverde cijfers voor het hele jaar 2018 blijkt voorts dat de autoverkoop niet met 0,6 procent steeg zoals eerder gemeld, maar wel 0,9 procent lager lag dan in 2017. Netto werden vorig jaar 528.174 nieuwe personenwagens ingeschreven. De uitzuivering heeft te maken met auto’s die binnen de dertig dagen na hun eerste inschrijving opnieuw werden geschrapt uit het voertuigpark.

Ook voor andere voertuigcategorieën was januari minder goed dan een jaar eerder. Er werden ruim 15 procent minder motorfietsen en motorscooters ingeschreven, en ook de verkoop van lichte vrachtvoertuigen (-0,7 procent) en vrachtwagens van meer dan 16 ton maximaal toegelaten massa (-1,5 procent) lag lager. Alleen de vrachtwagens tot 16 ton gingen erop vooruit (+9,9 procent).







bron: Belga