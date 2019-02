Red Lions verslaan Nieuw-Zeeland in shoot-outs

De Belgische hockeymannen (FIH 1) hebben vandaag in Auckland 4-4 gelijkgespeeld tegen Nieuw-Zeeland (FIH 8) in de Pro League. In de shoot-outs haalden ze het met 2-4. Bij de rust leidden de Red Lions met 1-2. De wereldkampioen kwam in de 17e minuut op achterstand. Met een strafbal maakte Hugo Inglis er 1-0 van. Twee minuten later hing Cédric Charlier de bordjes in evenwicht. Maxime Plennevaux (27.) zorgde ervoor dat de Belgen met een 1-2 voorsprong konden gaan rusten.

In het derde quarter bracht Aidan Sarikaya (35.) de thuisploeg langszij. Via Arthur Van Doren (37) en opnieuw Charlier (46.) liepen de Red Lions uit tot 2-4, maar Nic Woods (51. pc) en Stephen Jenness (52.) trokken de stand opnieuw in evenwicht. De 4-4 bleef op het scorebord staan.







In de daaropvolgende shoot-outs zette Florent Van Aubel de keeper op het verkeerde been: 0-1. Felix Denayer faalde evenmin voor België. Victor Wegnez en Arthur De Sloover behielden een foutloos rapport. Een succesvolle redding van Vincent Vanasch en een niet reglementaire poging (‘backstick’) van een Nieuw-Zeelander volstonden voor het extra punt verbonden aan een zege in de shoot-outs.

Een zege na shoot-outs levert twee punten op, een minder dan een overwinning in de reguliere speeltijd. De verliezer krijgt een punt. Het duel met Nieuw-Zeeland was het derde voor de Belgen in de nieuwe landencompetitie. Eerder speelden ze gelijk en verloren ze de shoot-outs tegen Spanje (FIH 9) en pakten ze de scalp van olympisch kampioen Argentinië (FIH 4).

In totaal nemen negen landen deel aan deze eerste editie van de Hockey Pro League. De selectie van bondscoach Shane McLeod speelt zijn volgende wedstrijd komende zondag in Melbourne tegen Australië. Vervolgens ligt de competitie voor België stil tot april.

Eerder op de dag wonnen de Belgische vrouwen in de Pro League met 0-1 van hun Nieuw-Zeelandse collega’s.

Bron: Belga