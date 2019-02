Ook staking gepland bij VRT

Bij de nationale staking op 13 februari zal er ook bij de VRT worden gestaakt. Dat zegt ACOD-secretaris Wies Descheemaeker. “Een stakingsaanzegging is ingediend.” Welke vorm de staking zal aannemen en in welke mate de kijkers en luisteraars hinder zullen ondervinden van de actie is nog niet duidelijk. “Daarover overleggen we deze week met de andere vakbonden”, aldus nog Descheemaeker. “We roepen op om te staken.”

De stakingsactie is ingegeven door solidariteit met de privésector. Maar het loonoverleg heeft ook gevolgen bij de onderhandelingen over het loon van de contractuelen bij de VRT, zegt de secretaris nog.







De nationale vakbonden riepen vorige week dinsdag op tot een nationale staking op 13 februari nadat het loonoverleg in de privésector was mislukt. De bonden vinden 0,8 procent extra loon bovenop de index voor de komende twee jaar onvoldoende. De werkgevers houden vast aan de wet, die bepaalt dat dat de maximale marge is.

bron: Belga