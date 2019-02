“Nederlandse staat niet aansprakelijk voor Srebrenica”

Het Nederlandse infanteriebataljon Dutchbat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de moord op moslimmannen die in 1995 uit de Bosnische moslimenclave Srebrenica werden geleid. Dat adviseert de advocaat-generaal (AG) aan de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde eerder dat de Nederlandse staat verantwoordelijk was voor ongeveer 350 van de omgekomen mannen, de laatsten die door Bosnisch-Servische troepen werden weggevoerd van de VN-compound. De Nederlandse staat ging tegen die uitspraak in cassatie.

Het vonnis kan volgens de advocaat-generaal niet in stand blijven. De Hoge Raad doet waarschijnlijk medio april uitspraak en hoeft het advies van de AG niet te volgen.







Bron: Belga