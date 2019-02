Nederland verbiedt gebruik van smartphone op de fiets

Vanaf 1 juli is het in Nederland verboden om nog een smartphone te gebruiken tijdens het fietsen. Wie betrapt wordt op telefoneren of het schrijven van een sms’je, moet een boete betalen van 95 euro. De Nederlandse minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus noemt het gebruik van een mobieltje op de fiets gevaarlijk. “We zullen de mensen duidelijk maken dat dit de nieuwe norm in het verkeer is, en dat we streng zullen controleren.” De maatregel moet het aantal verkeersslachtoffers terugdringen. Het verbod was eind 2017 aangekondigd. In 2017 waren er bij onze noorderburen 207 dodelijke ongevallen met fietsers. Experts schatten dat bij een kwart van de ongevallen met fietsers het gebruik van een smartphone de oorzaak is. Eén op de vier in Nederland gebruikt tijdens het fietsen ook het mobieltje, om te telefoneren of naar muziek te luisteren.

Sinds 2002 is het in Nederland verboden tijdens het besturen van een motorvoertuig, bromfiets of gehandicaptenvoertuig een telefoon vast te houden. In 2009 kwam dat verbod er ook voor snorfietsen. Een automobilist die wordt gepakt met een mobiel in de hand moet 240 euro boete betalen.







Bron: Belga